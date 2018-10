ALERTA AOS PAIS: "MENINO DE 10 ANOS VICIADO EM MIOJO E REFRIGERANTE ATINGE 190 QUILOS"

É muito preocupante os riscos da criança não ter alimentação balanceada, o excesso de peso pode levar a obesidade mórbida com grande chance de comprometer a saúde.





É o que está acontecendo com o menino Ayra de 10 anos. Ele ficou viciado em miojo e refrigerante, mas o resultado desse incontrolável desejo se tornou algo muito sério. A mãe do garoto tentou fazer com que o filho tivesse melhor qualidade alimentar, para isso ela passou a preparar e servir arroz, feijão, legumes, carne, só que a quantidade das refeições eram de 5 vezes ao dia. Mesmo comendo bem, Ayra se queixava de fome. Segundo a mãe de 36 anos, a tentativa de impor uma dieta saudável de nada adiantou, pois ele continuou exagerando na quantidade, ele então cresceu e engordou de maneira desordenada para a sua faixa etária.

Os pais querem que o filho seja submetido a cirurgia de redução de estômago, para eles essa é a única saída para ajudar o filho.





O garoto chegou ao ponto de ter dificuldades para se locomover, levantar, brincar e tudo o mais que uma criança com o peso controlado faz, para Ayra se tornou quase impossível. Para piorar ele teve de sair da escola por não mais conseguir acompanhar as aulas, sentar e levantar da carteira.





A decisão pela cirurgia de redução aconteceu após os pais terem colocado o filho em um programa e dieta rigorosa, mas ele só perdeu 9 quilos em 4 meses.





Com a redução do estômago no procedimento cirúrgico, quando ele tenta comer um pouco mais vomita tudo.

Ao todo já perdeu cerca de 20 quilos em duas semanas e a tendência e emagrecer bem rápido.





Mesmo tendo feito a cirurgia, ele não está livre de ter doenças relacionadas a obesidade, por isso terá de ser acompanhado a vida toda com exames preventivos para.





(Maetips)