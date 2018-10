APÓS ASSALTOS EM SEQUENCIA, SUSPEITO MORRE EM CONFRONTO COM O RAIO EM TIANGUÁ

Policiais de serviço na noite desta quinta (18), em Tianguá, receberam várias denuncias dando conta de um indivíduo conduzindo uma moto Honda Bros, cor vermelha, estava realizando assaltos em sequencia. Segundo as denuncias, o assaltante estava armado com revólver e que havia roubado celulares e outros objetos pessoais das vítimas.





Após colher as características do assaltante, os policiais iniciaram várias diligências pela cidade e momentos depois os suspeito foi localizado pelos PMs do Raio na CE 187, na saída que leva para o Município de Viçosa.

Um revólver, 04 celulares e objetos pessoais roubados foram encontrados em poder do indivíduo





De acordo com informações da PM, durante uma tentativa de abordagem, o indivíduo efetuou disparos contra os policiais que revidaram e atingiram o suspeito. O ferido foi socorrido ao hospital de Tianguá, mas não resistiu e morreu. O mesmo foi identificado como EVANGELISTA SOUSA DA CUNHA, 17 anos. Com ele foi encontrado um revólver calibre 32 municiado, quatro celulares, uma bolsa feminina, um porta documentos e a moto Honda Bros de cor vermelha, usada nos assaltos.





Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Tianguá para a restituição as vítimas.

Com informações de Ibiapaba 24 horas