Após derrota nas urnas, Eunício Oliveira agradece votos no Ceará e diz que cuidará da vida pessoal

Atual presidente do Senado teve 1.313.793 votos, equivalente a 16,93% dos votos válidos.

Após derrota nas urnas, o presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), por meio de sua assessoria de imprensa agradeceu nesta segunda-feira (8) os votos recebidos pelo eleitor cearense e que recebe com reverência e respeito a "determinação imposta" pelas "regras democráticas".





"Recebo com reverência e respeito essa determinação imposta a todos nós pelas regras democráticas, pelas quais tanto lutei. Agradeço, com muita honra e humildade, aos 1.313.793 cearenses que seguiram confiando em mim", disse.





O emedebista desejou boa sorte para quem foram eleitos e disse que vai recolher à vida pessoal. "Desejo boa sorte e energia para os que foram eleitos. Recolho-me agora à vida pessoal", afirmou.









Votos insuficientes





Eunício não obteve votos suficientes para se reeleger como senador. Com 100% das urnas apuradas, Eunício Oliveira teve 1.313.793 votos, equivalente a 16,93% dos votos válidos.





As duas vagas para senador no Ceará ficaram com Cid Gomes (PDT), com 3.228.533 votos (41,62%) e Eduardo Girão (PROS), com 1.325.786 votos (17,09%).





Atual presidente do Senado, Eunício Oliveira foi eleito para cargo de Senador pelo MDB e cumpre oito anos de mandato. Já foi deputado federal por três legislaturas - no período de 1999 e 2010 - e ministro das Comunicações do Governo Luís Inácio Lula da Silva, entre 2004 e 2005.









Campanha





Aliado de Camilo Santana (PT) nesta campanha eleitoral, Eunício Oliveira conseguiu desbancar o apoio do PT à reeleição de José Pimentel - cujo mandado no Senado termina em janeiro de 2019 - em troca do fortalecimento da candidatura do governador e do grupo político formado por ele que contou com o apoio de 24 partidos políticos.





Se, por um lado Camilo Santana optou por transitar em palanque duplo - com apoio a Ciro Gomes e Fernando Haddad, para a presidência da República, Eunício Oliveira revelou apoio ao candidato petista, Fernando Haddad.