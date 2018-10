BALA E SANGUE EM CAMOCIM!

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio a bala por volta das 19h15 deste sábado, 13, na Rua Pedro Álvares Cabral, aqui em Camocim. As informações é que uma dupla trafegando em uma moto Honda Fan de cor vermelha chegaram no Bar do Tio Pedro, bairro da Praia, e efetuaram cerca de quatro tiros no adolescente Ekick do Nascimento da Rocha, 15 anos. De acordo com as informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, um dos tiro alvejou as costas da vítima e perfurou o pulmão. Ele foi socorrido por uma viatura da PM ao HDMA onde recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para Sobral.

Acusados José Vítor e o menor de 17 anos





Menor apreendido





Minutos depois do crime a equipe Raio 03 iniciou as buscas e conseguiu apreender um dos suspeitos em sua residência, o menor de iniciais L.S.S., 17 anos, o qual foi apreendido duas vezes na última quinta-feira, 11, por uma equipe da Força Tática acusado de ameaçar matar componentes de uma família na Rua Duque de Caxias.





Maior preso





Equipes policiais do Raio, Ronda e Força Tática deram continuidade às diligências no sentido de prender o outro elemento e passados poucos instantes a mesma equipe Raio 03 conseguiu capturar o segundo o elemento também em sua residência, trata-se de José Vítor Ribeiro de Lima Rocha, 18 anos, outro velho conhecido da polícia. Com ele os pm's apreenderam um revolver calibre 38 com 06 cartuchos intactos, uma balança de precisão, dinheiro e drogas.





Vítima





Prisão e internação





O maior e o menor já deram muito trabalho a polícia pela prática de diversos delitos. José Vítor acabou de completar 18 anos e dará entrada pela primeira vez na "Casa Verde" (cadeia pública de Camocim), ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, tráfico de drogas e corrupção de menores. Já contra o menor foi feito um procedimento (BOC) por tentativa de homicídio e está recolhido em uma cela separada na DPC de Granja. De acordo com as informações a justiça decidirá na segunda-feira, 15, se interna ou não o delinquente. Vale ressaltar que com a dupla ainda foi apreendida a moto usada no crime e que seria produto de roubo.





(Camocim Polícia 24h)