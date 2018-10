Um homem ainda não identificado foi lesionado a bala na cabeça na noite de sábado, dia 13, por volta das 20:00h, no residencial Nova Caiçara. De acordo com as informações iniciais, o homem foi alvejado na cabeça.





A vítima foi socorrida para o HRN (Hospital Regional Norte).





A Polícia realizou diligências, mas os autores do crime não foram localizados.





Mais detalhes em breve.