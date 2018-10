Bandidos se dão mal em confronto com a PM no Jaguaribe após assaltos e assassinatos

Dois bandidos morreram e outro ficou ferido e acabou preso durante uma troca de tiros entre a Polícia Militar e uma quadrilha responsável por assaltos e assassinatos na região do Vale do Jaguaribe. O confronto ocorreu por volta de 14 horas do domingo (7), na localidade de Alagamar, no limite dos Municípios de Jaguaribe e Jaguaretama. Armas, drogas, dinheiro produto de um assalto e veículos foram apreendidos na operação.





Segundo a PM, uma denúncia revelou que a quadrilha estaria escondida em uma fazenda em Alagamar após ter praticado um assalto em Jaguaribe (a 300Km de Fortaleza), Imediatamente, foi montada a operação, mas os militares foram recebidos à tiros logo que chegaram na propriedade rural. Houve uma intensa troca de tiros, culminando em ferimentos em dois suspeitos, que foram socorridos pela própria PM, mas morreu a caminho do hospital de Jaguaribe.





A Polícia deteve um terceiro suspeito, identificado por Francisco Petrônio Lopes de Almeida, e este revelou que o bando estava sendo chefiado por um assaltante e homicida conhecido por “Muller”, bandido solto há poucos meses da Cadeia Pública da cidade de Icó (375Km da Capital).





O bando havia assaltado um mercadinho na cidade de Jaguaribe tinha ido se esconder no Alagamar, onde iria dividir o dinheiro roubado e planejar novas ações criminosas. Petrônio confessou que a quadrilha foi a responsável por recentes assassinatos ocorridos em Jaguaretama e que planejava mais mortes na região, inclusive, de pessoas ligadas à política de Jaguaribe e Jaguaretama.





Assaltos e mortes





O bandido também revelou que o apoio logístico à quadrilha era dado por um homem conhecido por “Manuel Filho”, residente no Distrito de Mapuá, na zona rural de Jaguaribe, e que este deu fuga ao bando no dia do assalto ao mercadinho.





Com os bandidos, a Polícia apreendeu uma pistola de calibre 380, dois revólveres de calibre 38, uma picape Strada vermelha, uma motocicleta que foi usada em um recente homicídio em Jaguaretama, além de drogas, vários celulares , cerca de R$ 2 mil em espécie e peças de motocicletas que eram usadas para descaracterizar os veículos usados em fugas após assaltos e homicídios na região. (Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)