BANHO DE SANGUE: Último fim de semana de setembro foi sangrento no Ceará com 50 mortos

Quarenta e uma pessoas foram assassinadas no Ceará no último fim de semana de setembro, e outras nove morreram em acidentes de trânsito, totalizando 50 mortos no período compreendido entre a manhã de sexta-feira (28) e o começo da madrugada de hoje (1º).





Os 41 assassinatos do fim de semana foram assim registrados por área do estado: Fortaleza 10, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 10; Interior Norte 12 e Interior Sul, nove casos. Entre as vítimas da violência figuram três mulheres.





Já os acidentes deixaram seis mortos no Interior, dois na Capital e mais um na RMF. Dos nove mortos, seis trafegavam em motocicletas, outras duas morreram no tombamento de um ônibus e a nona foi vítima de atropelamento.





Assassinatos





Dez pessoas foram assassinadas em Fortaleza no fim de semana nos seguintes bairros: Granja Lisboa (dois casos), Maraponga, Granja Portugal, São Bento, Conjunto Ceará, Barra do Ceará, Paupina, Vicente Pinzón e Messejana.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), também 10 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Caucaia (4), Maracanaú (2), Itaitinga (2), Maranguape e Horizonte.





Interior





Na Região Norte do Ceará, 12 assassinatos foram registrados entre sexta-feira e o domingo, nos seguintes Municípios: Novo Oriente (duplo), Palmácia, Pentecoste, Mucambo, Sobral, Massapê, Capistrano, Independência, Santa Quitéria, Pacoti e Caridade.





No Interior Sul, foram nove pessoas mortas nos municípios a seguir: Beberibe, Quixeramobim (morte por intervenção policial), Milagres (duplo), Icó, Quixadá, Jaguaretama, Iguatu e Choró.





Dois duplos assassinatos foram registrados no Ceará, no fim de semana. Em Novo Oriente, bandidos invadiram um atelier de tatuagens e assassinaram o tatuador Francisco Gilliard de Oliveira pereira, 35, e o cliente Israel de Sousa Vale. A namorada de Israel ficou gravemente ferida. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira (28).





Na manhã do domingo, dois corpos com marcas de violência foram encontrados no Sítio Coqueiros, na periferia da cidade de Milagres, no Cariri (494km de Fortaleza). Segundo a Polícia, as vítimas foram mortas a golpes de foice, próximo a um centro de tratamento de drogados. Eram Raimundo Pereira Gonçalves, 54 anos; e Fabrício de Oliveira Pontes, 35.





Em Icó (375Km de Fortaleza), o comerciante Michel Lourenço, 35 anos, foi morto por pistoleiros dentro do seu estabelecimento, na manhã de domingo.





Em Choró, no Sertão Central (a151Km de Fortaleza) um pistoleiro – ainda não identificado oficialmente - baleou quatro pessoas e na fuga foi perseguido e linchado. O homem foi espancado por várias pessoas e acabou morrendo quando era socorrido pela Polícia Militar.





No Sítio Timbaúba, na zona rural de Palmácia, no Maciço de Baturité (62Km da Capital), o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de uma caixa plástica de feira. Estava decapitada. A vítima não foi ainda identificada.





Acidentes fatais





Nove pessoas morreram em acidentes nos seguintes Municípios: Fortaleza (2 casos), Caririaçu (duas vítimas fatais), Altaneira, Ipu, Juazeiro do Norte, Morada Nova e Caucaia.





Entre as vítimas dos acidentes estão dois motociclistas que morreram em queda e choque nas avenidas Radialista José Limaverde (na Barra do Ceará) e Doutor Silas Munguba (no bairro Passaré). Os dois acidentes ocorreram na manhã do domingo (30).





Duas pessoas morreram quando um ônibus que transportava romeiros do Piauí e do Maranhão, saiu da estrada e tombou na rodovia estadual CE-060, no Município de Caririaçu, na Região do Cariri (Sul do estado), na noite de sábado (29). Os fiéis iam visitar o túmulo do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Os mortos foram identificados como José Viana da Silva, 69 anos; e Cosme Marques da Silva.





Em Altaneira (a 550Km da Capital), morreu vítima de acidente com moto o professor Joaquim leite Neto, 63 anos. Já Francisco Douglas Martins Nobre, 26 anos, perdeu a vida em outro acidente envolvendo motocicleta na cidade de Ipu, na Serra da Ibiapaba.





Um motoqueiro teve morte trágica na noite do domingo (30). Ele pilotava sua motocicleta em alta velocidade, perdeu o controle do veículo e se chocou na traseira de um caminhão. O desastre aconteceu na cidade de Morada Nova (163Km da Capital).





Na Rodovia Estruturante (CE-085), em Caucaia, um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas em conseqüência de um acidente de moto, na noite de domingo. O piloto da moto teve morte imediata. Tratava-se de Cleison Paula das Neves, 30 anos.





Em Juazeiro do Norte morreu vítima de atropelamento, o aposentado José Bezerra Filho, 69 anos. (Fernando Ribeiro)