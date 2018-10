BARBÁRIE: DEFICIENTE É ENCONTRADO MORTO, SEM OS OLHOS E RODEADO DE VELAS DENTRO DE CASA

Um cadeirante foi encontrado morto, sem os dois olhos e rodeado de velas, em casa na tarde da última segunda-feira (2), no bairro João XXIII, em Fortaleza.





Maicon Jones dos Santos Meireles, de 19 anos, só foi encontrado porque os vizinhos sentiram o mau cheiro exalado pelo corpo, já em estado de decomposição. Ele morava com a tia e, segundo a Pefoce, teria morrido há pelo menos dois dias. Com informações do Barra Pesada.





Na Rua Sabiá, a vizinhança estranhou o cheiro que estava exalando desde domingo e resolveu chamar a polícia. No local, os agentes de segurança encontraram o corpo do jovem em meio a algumas velas. A perícia constatou que o rapaz estava sem os dois olhos, mas não viu marcas de violência. Ele possivelmente teria tido morte cerebral.





Os vizinhos contaram que a tia não deixava ninguém se aproximar do rapaz e não aceitava qualquer tipo de auxílio. Segundo a polícia, ao ser questionada sobre ter permanecido todo esse tempo com o corpo do rapaz, sem pedir ajuda ou chamar alguém, ela disse que não tinha a quem pedir.





Os dois moravam em uma quitinete. A vizinhança também conta que Maicon gritava muito. Testemunhas acionaram o Conselho Tutelar afirmando que o rapaz parecia viver em um cativeiro. O perito não viu elementos para que a mulher fosse presa em flagrante e preferiu aguardar apuração posterior.





Com informações de Tribuna do Ceará

Foto ilustrativa