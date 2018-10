BARBÁRIE: Rapaz de 20 anos é suspeito de matar a mãe com 30 facadas

Vizinhos ligaram para a polícia de madrugada quando ouviram gritos. Vítima de Itápolis chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

Uma mulher de 53 anos foi morta a facadas na madrugada deste domingo (14), em Itápolis (SP).





De acordo com a Polícia Militar, vizinhos da vítima pediram ajuda quando ouviram a mulher gritando por socorro. Quando chegaram ao local, os policiais arrombaram a porta e encontraram Luzia Oraveis caída no chão, com ferimentos de faca. Foram de 30 a 35 golpes, segundo a PM.





Ela chegou a ser socorrida, mas chegou sem vida no hospital. O filho da vítima, de 20 anos, foi preso horas depois no imóvel e é considerado suspeito do crime.





Ainda segundo a PM, ele estava escondido no telhado da casa e debaixo da cama do rapaz foram apreendidos 287 pinos de cocaína. Leonardo Oraveis foi levado à delegacia e preso em flagrante.





O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaboticabal e já foi liberado para enterro na manhã de segunda-feira em Itápolis. O rapaz está detido na delegacia de Ibitinga e irá passar por audiência de custódia.





O motivo do crime será investigado pela Polícia Civil. Conforme a PM, o jovem não tem passagens por crimes.





