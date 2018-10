Belchior será homenageado em sua terra natal nesta sexta-feira (26/10)

O cantor e compositor sobralense Belchior, que completaria 72 anos de vida em 26 de outubro deste ano, recebe homenagem de artistas, intelectuais, gestores e fãs em sua terra natal. Comemorando a data de seu nascimento, a Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel) e Instituto ECOA, promove a programação ‘Minha História com Bel’, nesta sexta-feira (26/10), na Casa da Cultura e no Theatro São João.





A festa inicia às 19 horas, na Casa da Cultura, com o lançamento do livro "Belchior - O silêncio do amor", de Russen Moreira Conrado. Em seguida, a celebração abre a exposição "Minha História com Bel", uma montagem colaborativa com acervos pessoais de fãs e amigos de Belchior.





A partir das 20 horas, no patamar do Theatro São João, acontece a homenagem de alunos e mestres da Escola de Música de Sobral ao rapaz latino-americano, com apresentações do Coral Infantil, Camerata de Violões, Grupo Sol Bossa, Choruarú, Banda Pop Sound, Regional Arriégua e Banda de Música Maestro José Pedro. Para fechar a noite, a programação abre o palco para intervenções artísticas livres em tributo ao cearense. considerado um dos principais ícones da música brasileira.