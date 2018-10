Bolsonaro abre vantagem e tem 40,9% dos votos válidos, aponta Paraná Pesquisas

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) abriu larga vantagem sob o segundo colocado, o petista Fernando Haddad, de acordo com levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta sexta-feira (5).





Confira a intenção de votos para cada candidato (votos válidos):





Jair Bolsonaro (PSL): 40,9%

Fernando Haddad (PT): 25,6%

Ciro Gomes (PDT): 11,0%

Geraldo Alckmin (PSDB): 8,6%

Marina Silva (Rede): 4,1%





Num cenário no qual o segundo turno é disputado entre Bolsonaro e Haddad, o candidato do PSL vence com 47,1% contra 38,1%.





O ex-capitão também ganha de Geraldo Alckmin, com 44,5% da preferência do eleitorado, contra 35,9% do tucano.





Bolsonaro empata tecnicamente com Ciro Gomes. Eles têm 44,2% e 42,5% , respectivamente.





A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 4 de outubro, com 2.080 pessoas, em 172 municípios de 26 Estados e do Distrito Federal. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08437/2018.





A margem de erro é de 2% para mais ou para menos e o grau de confiança é de 95%.





Fonte: Jovem Pan Uol