Bolsonaro lembra declaração de Barbosa sobre o mensalão

Bolsonaro diz que mensalão feriu a democracia, ao comentar apoio de Barbosa a Haddad.

O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, declarou voto no presidenciável Fernando Haddad (PT) na manhã deste sábado (27). Em seu perfil oficial no Twitter, Barbosa explicou sua decisão:





"Votar é fazer uma escolha racional. Eu, por exemplo, sopesei os aspectos positivos e os negativos dos dois candidatos que restam na disputa. Pela primeira vez em 32 anos de exercício do direito de voto, um candidato me inspira medo. Por isso, votarei em Fernando Haddad."





O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro , comentou no Twitter o apoio de Barbosa ao seu adversário. O capitão reformado do Exército destacou que o ex-ministro já disse que “só Bolsonaro não foi comprado pelo PT”:





Junto com o texto, o candidato do PSL postou um vídeo de Barbosa no julgamento do mensalão. Confira:

Em suas redes sociais, Joaquim barbosa divulga voto em Haddad, mas já está na história que ele mesmo disse que só Bolsonaro não foi comprado pelo PT no esquema de corrupção conhecido como Mensalão, que feria gravamente a democracia do nosso país anulando o Poder Legislativo. pic.twitter.com/79dRHsvGwH 27 de outubro de 2018