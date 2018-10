Bolsonaro sobe, atinge 32% e se distancia de Haddad, de acordo com pesquisa Datafolha

Pesquisa apontou Ciro Gomes (PDT) com 11%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta terça-feira (2) aponta que Jair Bolsonaro (PSL) segue na liderança da corrida presidencial, com 32% das intenções de voto, seguido por Fernando Haddad (PT), com 21%. Em seguida estão Ciro Gomes (PDT), com 11%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 9%, e Marina Silva (Rede), com 4%.





João Amoêdo (Novo) aparece com 3%, seguido dos empatados Álvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB), com 2%, igual taxa do Cabo Daciolo (Patriota). Guilherme Boulos (Psol), Vera Lúcia (PSTU), José Maria Eymael (DC) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram. Entre os eleitores, 8% se declararam brancos e nulos, e 5% não responderam ou não souberam responder.





A taxa de rejeição de Bolsonaro chegou a 45%, seguido por Haddad (41%), Marina (30%), Alckmin (24%) e Ciro (15%). Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro aparece numericamente à frente de Alckmin (43% x 41%) e de Haddad (44% x 42%), mas perde para Ciro (46% x 42%).