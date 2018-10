Bolsonaro tem 60,6% dos votos válidos, diz Paraná Pesquisas

Candidato PT, Fernando Haddad, possui 39,4% da preferência do eleitorado. Votação do segundo turno ocorre no próximo domingo (28).

O candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro, lidera as intenções de votos válidos para assumir o Palácio do Planalto, com 60,6%,





O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, tem 39,4% dos votos válidos. Os dados constam de pesquisa divulgada nesta sexta-feira (26) pelo instituto Paraná Pesquisas.





No recorte de votos válidos são descartadas intenções de votos nulos e brancos e os eleitores indecisos.





Considerando os votos totais, Bolsonaro tem 53% das intenções de voto, enquanto Haddad aparece com 34,4%. Também há 8,6% brancos e nulos. Uma parcela menor do eleitorado (3,9%) afirma que não sabe em que irá votar.





Motivos





O Paraná Pesquisas perguntou aos eleitores por qual motivo escolheram o candidato do PSL ou do PT. A principal razão para os eleitores optarem por Bolsonaro é que ele "representa a mudança". Em seguida, o motivo é "ser contra o Lula e o PT". A terceira motivação é ter "projetos anticorrupção".





No caso de Haddad, os eleitores escolheram o candidato, principalmente, "por não gostar do Candidato Jair Bolsonaro". Em seguida, surgem razões como "defesa da democracia" e "ser o candidato do ex-Presidente Lula".





Entre os eleitores de Bolsonaro, 91,3% disseram que a escolha é definitiva, mas 7,7% ainda podem mudar de ideia (0,6% dos eleitores não sabem ou não opinaram). Entre os eleitores de Haddad, 87,8% dizem estar decididos sobre o voto, enquanto 11,4% ainda podem mudar de ideia (0,8% dos eleitores não sabem ou não opinaram).





A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro de 2%, para mais ou para menos, para os resultados gerais. O levantamento foi realizado em 160 municípios brasileiros entre os dias 23 e 25 de outubro deste ano e ouviu 2.120 eleitores. O estudo está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-06785/2018.