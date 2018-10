Camilo é reeleito governador do Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), foi reeleito para mais um mandato à frente do Executivo cearense, com 75,16% dos votos das urnas apuradas até as 19h58 deste domingo (7), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE).





Camilo Santana aparecia liderando as intenções de voto para governador desde a primeira pesquisa Ibope divulgada no Estado, no dia 16 de agosto. Ele tinha, no primeiro levantamento, 64% das intenções de votos, e 86% do votos válidos. Nas pesquisas seguintes, o percentual de Camilo nas intenções de voto continuava subindo, passando para 69%, em 24 de setembro, e atingido 75% na última pesquisa divulgada, no dia 6 de outubro. Nessa, o percentual de votos válidos continuava o mesmo da primeira, de 86% para Camilo.





Em relação a sua primeira candidatura ao Governo do Estado, Camilo Santana foi eleito em uma situação bem mais confortável do que em 2014 - quando disputou um segundo turno acirrado com Eunício Oliveira. À época, ele recebeu 53,3% dos votos válidos.





Perfil





Camilo Sobreira de Santana nasceu no Crato, na Região do Cariri, em 1968. Ele é formado em Engenharia Agrária e mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC).





Durante a gradução, começou a se engajar nos problemas estudantis e exerceu a função de diretor do diretório central do estudantes da UFC.





O petista foi professor e servidor público federal, tendo sido superintendente adjunto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no Ceará. Em 2007, foi nomeado secretário de Desenvolvimento Agrário no governo de Cid Gomes.





Em 2011, Camilo assumiu a Secretaria das Cidades e, em 2014, foi eleito governador do Ceará. Agora, é reeleito para mais um mandato à rente do Governo do Estado.