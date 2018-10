CAMOCIM-CE: CORPO COM MARCAS DE VIOLÊNCIA É ENCONTRADO BOIANDO AS MARGENS DO RIO COREAÚ, PRÓXIMO AO PÍER

Por volta das 07h30 da manhã desta quinta-feira, 04, populares encontraram um corpo de um homem já morto boiando às margens do Rio Coreaú, próximo ao Píer de Camocim. A vítima foi identificada como Francisco Carlos do Nascimento, mais conhecido como "Carlinho", de 25 anos, natural de Camocim e que residia na Rua Padre Cícero, bairro Boa Esperança. De acordo com as informações nos repassadas pela própria família, Carlinhos estava desaparecido desde as 09h da manhã de ontem, quarta 03, e também sofria de esquizofrenia.





De acordo com as informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto à polícia, um grupo de pessoas visualizaram o corpo boiando na água e acionaram os bombeiros civis que já estavam próximos. O corpo foi resgatado e colocado no calçadão da Av. Beira-Mar.





Homicídio?





Em uma rápida análise no corpo os pm's que atenderam a ocorrência detectaram algumas marcas de violência na região posterior de cada olho, possivelmente ocasionada por faca devido a simetria e a perfeição dos cortes. Como as lesões ainda estavam recentes é bem provável que o sinistro tenha ocorrido durante a madrugada. A polícia também não descarta uma possível queda sofrida pela vítima de cima do balaustre. Equipes da Polícia Militar se encontram no local fazendo os primeiros levantamentos e preservando a área. O caso será repassado à DPC e Camocim para que as investigações sejam iniciadas. Uma equipe da Pefoce de Sobral já está a caminho.





13º caso





Caso seja confirmado crime de homicídio este será o 13º homicídio ocorrido no município de Camocim no ano de 2018. O último caso aconteceu no dia 15 de agosto.