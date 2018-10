Candidata do PT no Rio simula multidão, mas outro vídeo desmascara a farsa; vídeo

Candidata agrupou algumas pessoas para fingir multidão.

A candidata ao governo do Rio de Janeiro Marcia Tiburi (PT) publicou em suas redes sociais um vídeo, em plano fechado, no qual um grupo de mulheres se juntou atrás dela para fingir que estivesse em meio a uma grande multidão. Na filmagem, que ela faz com o próprio celular, a petista se vangloria afirmando ter colocado um “bozonazi” para correr.





“Ver aquele covardão fugindo de um monte de mulher foi impagável!”, diz ela, sorridente. Tiburi não contava com o fato de um cinegrafista amador estar gravando a mesma cena, no outro lado da rua, mostrando que a “multidão” era mesmo uma farsa. Ambos os vídeo foram gravados feito na Cinelândia, no centro do Rio, no dia 26 de setembro.





Veja o vídeo em que Tiburi finge estar em meio à multidão:

Como nem tudo que parece ser de fato é, no vídeo publicado pela petista, a candidata a governadora aparece sorridente, confiante, fazendo gestos com as mãos, em forma de “L”, simulando estar liderando um “bando de mulher”. Mas o vídeo amador desmascarou a política do PT de outro ângulo, mostrabdo o ridículo da situação.





Quando Tiburi e suas apoiadoras são filmadas de longe, podemos ver que a candidata na verdade está rodeada de um grupo pequeno observado por um ou outro curioso, enquanto todo aquele espaço, embora movimentado, está vazio de manifestantes.





Este vídeo mostra exatamente a mesma gravação da candidata do PT, mas de outro ângulo:

Fatos como esse tendem a ser mais corriqueiros do que os eleitores possam imaginar, principalmente pela impunidade. A coluna Cláudio Humberto mostrou que a Lei Eleitoral não pune políticos mentirosos.





Fonte: Diário do Poder