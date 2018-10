Ceará tem 6,3 milhões de eleitores aptos a votar no próximo domingo

6,3 milhões de eleitores vão às urnas no próximo domingo no Ceará. De acordo com a Justiça Eleitoral no Ceará ao todo serão 6.344.483 eleitores que irão votar em 21.449 urnas eletrônicas espalhadas pelo estado. A principal faixa etária dos eleitores cearenses é de 30 a 34 anos (718.981) e 53% do total são do gênero feminino.





Ao todo, 120 mil pessoas estão envolvidas em todo processo eleitoral (entre mesários, juízes, promotores eleitorais, servidores do TRE, auxiliares, policiais, militares do exército, delegados de prédio e terceirizados).





O orçamento geral para o pleito é de R$ 21,3 milhões, gastos, principalmente, entre técnicos de urna, serviços gerais, vales postais, distribuição de urnas e veículos.





Eleitorado





Fortaleza - 1.776.365 eleitores - 4.870 seções - 620 locais

Caucaia - 209.053 eleitores - 706 seções - 122 locais

Juazeiro do Norte - 168.958 eleitores - 534 seções - 84 locais

Maracanaú - 151.212 eleitores - 465 seções - 69 locais

Sobral - 137.510 eleitores - 459 seções - 98 locais





Quatro dos cinco maiores locais de votação do Estado estão em Fortaleza:





Colégio Ari de Sá -15.058 eleitores

Universidade de Fortaleza - 11.782 eleitores

Universidade Estadual do Ceará -11.164 eleitores

Colégio Liceu do Ceará - 8.788 eleitores

Escola Economista Rubens Vaz da Costa (Caucaia) - 6.704





Eleitores com biometria





No Ceará, nas Eleições 2016, eram 2.199.743 (34.78%) eleitores com biometria. Para este pleito, teremos 4.936.957 eleitores biometrizados (77.8%). 129 municípios passaram pela revisão com coleta de digitais e votarão com esse sistema. 46 cidades terão identificação híbrida e 9, identificação convencional.





Em Fortaleza, são 876.538 biometrizados (49.34%). O recadastramento biométrico não foi obrigatório na Capital.





Rezoneamento





O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará alerta os eleitores do Estado para que consultem com antecedência o número da seção e o local de votação, para evitar transtornos no dia da votação.





Após determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o TRE-CE realizou um rezoneamento, que extinguiu 18 zonas eleitorais do interior e remanejou quatro para Fortaleza. A medida impactou eleitores de 29 municípios que tiveram os números da zona e da seção alterados. O documento de 753.344 eleitores está desatualizado.





Apenas em Fortaleza, são 490.791 títulos com número da zona e seção antigos. No dia da eleição, essa incorreção pode atrasar a localização da seção e causar transtornos. No interior, 262.553 eleitores estão na mesma situação.