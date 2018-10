Violência deixa rastro de sangue no feriadão no Ceará, com 54 mortos em assassinatos e acidentes de trânsito

Cinquenta e quatro pessoas morreram de forma violenta no fim de semana prolongado no estado do Ceará. O feriadão de Nossa Senhora Aparecida deixou 38 pessoas assassinadas e outras 16 mortas em acidentes de trânsito. A maioria dos óbitos de causas violentas aconteceu no Interior, com 36 vítimas.





Em Fortaleza, sete pessoas foram mortas no intervalo entre a noite de quinta-feira (início da Operação Aparecida) e a noite do domingo (14). Os crimes ocorreram nos bairros Messejana, Bom Jardim (3 casos), Lagoa Redonda, Dom Lustosa e Jangurussu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), foram 11 homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (4 crimes), Pacatuba (3), Aquiraz (2), Chorozinho e Maranguape.





No Interior Norte, 11 pessoas foram assassinadas nos seguintes Municípios: Sobral (4), Santa Quitéria (2), Mulungu, Santana do Acaraú, Itarema, Ipu e Itapipoca.





No Interior Sul, foram nove assassinatos nos seguintes Municípios: Ocara (duplo achado de cadáveres), Mauriti, Morada Nova, Russas, Acopiara, Limoeiro do Norte, Beberibe e Quixadá.





Acidentes fatais





Dezesseis pessoas morreram em conseqüência de acidentes de trânsito no Interior cearense. A maioria absoluta dos sinistros envolveu o uso de motocicletas.





Os 16 acidentes fatais ocorreram nos seguintes Municípios: Palhano (dois mortos), Tauá (2), Tabuleiro do Norte (2), Russas (2), Assaré, Lavras da Mangabeira, Crateús, Quixeramobim, Brejo Santo, Várzea Alegre, Caririaçu e Porteiras.





Fonte: Fernando Ribeiro