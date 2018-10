Ciro Gomes disse não fazer mais campanha para o PT

Candidato derrotado do PDT no primeiro turno, Ciro ainda declarou que será de oposição a quem quer que vença as eleições.





O candidato a presidência da República Ciro Gomes (PDT), votou na Secretaria de Saúde Pública no início da tarde deste domingo, 28.





Acompanhado do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, Ciro afirmou que “nunca mais” realizaria campanha para o PT, rechaçando qualquer apoio a Fernando Haddad (PT).





Sobre o resultado do pleito, afirmou que sua posição “será de oposição a quem quer que vença as eleições.”





A repórter Natália Campos acompanhou a votação do político:

Fonte: Cnews