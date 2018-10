Cursos do UNINTA e FAL desenvolvem evento sobre Saúde Mental

A fim de estabelecer trocas de experiências com outras Instituições de Ensino Superior (IES), os cursos de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA) e de Serviço Social e Enfermagem da Faculdade Alencarina (FAL) iniciaram uma parceria com o Núcleo de Pesquisa em Saúde Mental (NUPeSM) para a produção do I Ciclo Científico de Oficinas Sobre Pesquisa e Saúde Mental

.

A iniciativa conta com a participação dos coordenadores, professores e estudantes dos cursos e acontecerá nos dias 26, 27, 28, 29 e 30 de novembro nas dependências do UNINTA.





De acordo com a Coordenadora do curso de Enfermagem da FAL, Profa Dra Roberlândia Evangelista Lopes, a atividade acadêmica tem vagas limitadas e debaterá a relação da pesquisa com as práticas relacionadas a saúde mental. “Esta atividade irá favorecer a gestão do cuidado multidisciplinar e do cuidado integral nos mais diversos serviços de saúde mental, além de gerar reflexão na comunidade acadêmica”, declarou.





A programação acontecerá nos turnos da manhã, tarde e noite, com oficinas clínicas relacionadas às temáticas da saúde mental e oficinas científicas com enfoque na produção de pesquisa acadêmica. A participação em todas as atividades vale um certificado de 20 horas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento: (https://www.even3.com.br/iciclodeoficinasm). A organização também informa que os participantes deverão doar 1 kg de alimento não perecível no dia do evento.