Datafolha para presidente, votos válidos: Bolsonaro, 58%; Haddad, 42%

Nos votos totais, Jair Bolsonaro, do PSL, tem 49%, e Haddad, 36%. Pesquisa é a primeira do instituto no segundo turno das eleições.





O Datafolha divulgou nesta quarta-feira (10) o resultado da primeira pesquisa do instituto sobre o segundo turno da eleição presidencial. O levantamento foi realizado nesta quarta, dia 10, e tem margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos.









Nos votos válidos, os resultados foram os seguintes:





Jair Bolsonaro (PSL): 58%

Fernando Haddad (PT): 42%





Confira a matéria completa no G1