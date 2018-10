Defensoria do Ceará abre vagas de estágio em Direito

A Defensoria Pública do Estado do Ceará está com inscrições abertas para seleção e formação de cadastro reserva de estudantes do curso de graduação em Direito para o programa de estágio não-obrigatório (bolsista).





A jornada de estágio é de 30 horas semanais. As cidades disponíveis para designação serão Acaraú, Acopiara, Aquiraz, Aracati, Barbalha, Baturité, Beberibe, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia, Crato, Eusébio, Fortaleza, Horizonte, Icapuí, Iguatu, Ipú, Itaitinga, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Pacajus, Pacatuba, Quixadá, Quixeramobim, Russas, Sobral, Tauá, Tianguá e Ubajara.





No ato da inscrição, o(a) candidato(a) poderá indicar até duas cidades para qual pretende concorrer a vaga de estágio. No dia da posse, será necessário o(a) convocado(a) ter concluído no mínimo 50% da carga horária ou dos créditos exigidos no curso de graduação. Além disso, o(a) estudante deve estar devidamente matriculado(a) em uma das Instituições de Ensino Superior (IES), conveniadas com a Defensoria Pública.





Para a inscrição, é necessário apresentar documentações, como formulação de inscrição devidamente preenchido, identidade ou documento equivalente no caso de cidadão português residente no Brasil, fotocópia do CPF e comprovante de endereço, duas fotos 3×4, histórico acadêmico atualizado ou declaração fornecida pela instituição de ensino, fotocópia do título de eleitor ou comprovante da votação da última eleição e certidão de antecedentes criminais. O(a) candidato(a) deve ainda imprimir boleto bancário no valor de 40 reais, a ser enviado para o e-mail. O pagamento deve ser feito até o dia 17 de outubro.





As inscrições seguem até o dia 15 de outubro e poderão ser feitas na sala do Núcleo de Estágio, localizada na sede administrativa da Defensoria Pública. O endereço fica na Avenida Pinto Bandeira, número 1111, no bairro Luciano Cavalcante. (Diário do Nordeste)