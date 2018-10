DENÚNCIA DE IDEOLOGIA POLÍTICA NA ESCOLA ESTADUAL LUÍS FELIPE, EM SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde, queria fazer uma grave denúncia que está acontecendo nas escolas que o Estado administra.





Meu irmão estuda no Colégio Luis Felipe e tem professor que está fazendo das aulas um verdadeiro palanque esquerdista.





E tem um professor em especial chamado , que além dele doutrinar a cabeça dos alunos dizendo que é contra o Bolsonaro e convence os alunos que o PT é o partido ideal. O mesmo uma vez chegou com raiva pq teve uma discussão com um cara do Facebook e chegou na sala com raiva descontou nos alunos





Disse que era extrema esquerda e chamou todos de direita de filhos da puta.





Ele também vive esculhambando a direita, chamando a direita de burra e se alguém fala bem do Bolsonaro, ele não aceita e começa a discutir. Já aconteceu um caso dele passar trabalho pra pessoa entregar só pq o menino apoiou o Bolsonaro.





A minha pergunta é: Desde quando um professor em sala de aula tem o direito de doutrinar os alunos com partidarismo??





Aproveitam mentes em formação e pregam esquerdismo e ateísmo!!





Alô autoridades, tomem providências, pois isso está acontecendo nas escolas de Ensino Médio."