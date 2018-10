DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde... Q

ueria fazer uma

denuncia, e chamar atenção das autoridades competentes prefeitura, a respeito do o colégio Renato Parente, que fica no bairro da conhab 3 proximo a Igreja do Divino Espírito Santo, que está abandonado, hoje está servindo só para os vândalos e usuário de drogas.





Já roubaram tudo do colégio, portas, janelas etc, faz vergonha ver o colégio nessa situação, tem tantas crianças sem estudar porque não tem colégio suficiente para atender a demanda de Sobral.





Quando eu era criança, estudei nesse colégio sinto muito falta desse colégio era para estar funcionando.





É triste ver o colégio assim, lá tem o jardim muito bonito, mas só que as plantas estão tudo morrendo é lamentável.!!"