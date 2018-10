O estudante André Fernandes, do PSL, ganhou mandato de deputado estadual e, de quebra, ficou em primeiro lugar com votação superior a 109 mil sufrágios. Ele é do partido do candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro.





Nas redes sociais, André batia duro na gestão do governador Camilo Santana (PT), principalmente na área da segurança pública.





Em alguns vídeos, chegou a chamar Camilo de “frouxo”.





(Eliomar de Lima / Foto – Facebook)