DETENTOS "DECRETAM" MORTE DO TARADO QUE ESTUPROU MENINA DE 11 ANOS DENTRO DA PENITENCIÁRIA

Dois dias após o estupro de uma menina de 11 anos dentro da Casa de Privação Provisória da Liberdade Cinco (CPPL 5), no Município de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus), órgão responsável pela administração do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará, não se pronunciou sobre o caso. O silêncio do órgão se contrapõe com o clima tenso naquela unidade após o fato.

Márcio da Silva Costa, o "Pezão", já cumpre pena por outro estupro que praticou em Aracati





O detento identificado como Márcio da Silva Costa, 33 anos, o “Márcio Pezão”, apontado como autor da violência, foi isolado dos demais detentos, que prometeram matá-lo e esquartejá-lo e fazer “picadinho” do seu corpo. Os bandidos que se identificam como pertencentes à “Massa” (aqueles que não são ligados a nenhuma facção), postaram ameaças de retaliação ao detento.





O estupro da menina na CPPL 5 ocorreu na tarde do último sábado (13) quando a mãe de um preso foi visitá-lo e levou a filha caçula para ajudá-la a transportar os mantimentos destinados ao filho presidiário. No entanto, a menina acabou sendo raptada dentro da cadeia e foi encontrada cerca de uma hora depois pelos agentes. A garota contou que foi violentada.









Morte “decretada”





A identificação do autor do crime ocorreu logo após uma busca realizada pelos agentes. O preso foi encontrado escondido dos demais, “Márcio Pezão” já estava preso cumprindo pena por outro crime de estupro, que teria sido praticado na cidade de Aracati.





Numa postagem feita nas redes sociais, denominada pelos detentos de “Edital da Massa Carcerária”, eles afirmam que a morte do estuprador já foi “decretada” e que será cruel. Leia a seguir:





“EDITAL DA MASSA CARCERÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ 13/10/2018





VIEMOS POR MEIO DESTE EDITAL INFORMAR QUE A ALMA SEBOSA MARCIO DA SILVA COSTA - VULGO MARCIO PEZÃO/ARACATI, QUE SE ENCONTRAVA NO P6 da CPPL 5, ESTÁ DECRETADO PELA MASSA CARCERÁRIA.





VEIO A FAZER UM ATO INADMISSÍVEL EM NOSSO MEIO DO CRIME: MOLESTAR UMA CRIANÇA DENTRO CADEIA, SENDO SUA VITIMA FILHA DE UMA MANO DA MASSA, O MANO LOLO. AONDE TEMOS PROVA 100% DE ATITUDE LAMENTÁVEL E CONSEGUIU FUGIR DA RUA POR MOMENTO DE BOBEIRA DOS MANOS E POR SER VISITA E NÃO TRAZER MAIS CONSTRANGIMENTO DO QUE HOUVE.





ESTÁ DECRETADO PELO CRIME. AONDE PEGAR É PRA MATAR, DEGOLAR , PICAR PRA SERVIR DE EXEMPLO, QUE JAMAIS O CRIME APOIARÁ ESSA ATITUDE DENTRO OU FORA DO SISTEMA. SOMOS PELO CERTO E JAMAIS VAMOS TER UMA ALMA SEBOSA EM NOSSO LADO, JAMAIS. AGRADEÇO A ATENÇÃO DE TODOS”.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro