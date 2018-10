É #FAKE que Haddad disse logo após o 1º turno que vai fazer Lula ser presidente do Brasil

Mensagem que circula nas redes sociais diz que vídeo com declaração de Haddad foi gravado após primeiro turno das eleições presidenciais. O texto é falso. Vídeo original foi gravado no dia 6 de agosto, quando Lula, na época, ainda era o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo.





Circula nas redes sociais um vídeo em que o candidato à Presidência Fernando Haddad (PT) diz que "vai fazer do Lula presidente e subir a rampa com ele dia 1º de janeiro". Quem o compartilha dá a entender que ele foi feito na segunda (8), um dia após o 1° turno da eleição. O vídeo é verdadeiro, porém, está fora de contexto porque não foi gravado agora, e sim quando Lula era candidato a presidente. A mensagem, portanto, é #FAKE.





No Twitter, um trecho menor do vídeo circula com a legenda: "Olha o que o Haddad falou hoje ao sair da PF de Curitiba! Promessa de campanha: o Lula subir a rampa com ele em 01.01.19! Isso é uma afronta aos brasileiros de bem".





No trecho do vídeo encurtado, Haddad diz: "Campanha, fazer do Lula nosso presidente, subir a rampa com ele no dia 1º de janeiro. Fazer o país resgatar sua dignidade, sua esperança, seus sonhos há tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço pra vocês".





O vídeo é uma cópia parcial do vídeo mais longo que foi gravado originalmente em 6 de agosto de 2018 e publicado no perfil de Lula no Facebook. No vídeo original, Haddad diz:





"Acabamos de montar as coligações em torno da candidatura do Lula. Já temos Pros e PCdoB conosco, PCO apoiando e chapa montada, vai a registro amanhã. Aí nós vamos dia 15 levar para o TSE e eu tenho certeza de que o povo brasileiro está cada vez mais engajado nesta campanha, fazer do Lula nosso presidente, subir a rampa com ele no dia 1º de janeiro. Fazer o pais resgatar sua dignidade, sua esperança, seus sonhos há tão pouco abandonados e que vão ser resgatados por essa grande liderança que é o presidente Lula. A gente está muito feliz de estar reunido em torno dele, todos os progressistas do país querendo que ele volte a nos governar a todos, a nos liderar a todos. Se Deus quiser a justiça vai ser feita e ele vai estar entre nós. Um abraço pra vocês."





Na mesma data, o PT anunciou Haddad como vice de Lula e a coligação com o PCdoB e Pros. Em setembro, porém, o PT anunciou a candidatura de Haddad à Presidência no lugar de Lula, que teve o registro de candidatura rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O anúncio foi feito em Curitiba, onde Lula está preso desde 7 de abril, cumprindo pena de 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso da Lava Jato envolvendo o triplex no Guarujá (SP).





Fonte: G1