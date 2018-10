Eduardo Bolsonaro supera Enéas e é o deputado federal mais votado da História do país

Com 99% dos votos apurados, filho de presidenciável tem 1,7 mi de votos para a Câmara.

Com 99% dos votos apurados em São Paulo, Eduardo Bolsonaro (PSL) tornou-se o deputado federal mais votado da História do país. O filho de Jair Bolsonaro, candidato à Presidência pelo PSL , recebeu 1.814.443 votos, superando três campeões de votos em eleições passadas: Enéas Carneio, do PRONA, que teve 1.573.642 votos em 2002. Logo em seguida vinha Celso Russomanno (PRB), com 1.524.361 votos em 2014, e Tiririca , com 1.353.820.





Com informações do O Globo