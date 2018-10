“Educação do Mal” - Quem com ferro fere, com ferro será ferido

Estamos colhendo o resultado dos crimes que a gestão pratica contra as nossas crianças quando excluem disciplinas curriculares e corrompem os alunos durante as avaliações externas.

Na última quinta-feira, 25, os alunos “CRÍTICOS”, como costumam chamar aqueles que não tem a atenção adequada dos professores porque tem alguma dificuldade de aprendizado, promoveram um quebra-quebra na Escola Municipal Paulo Aragão no bairro Cohab I. Eles ameaçaram seus professores e ainda enfrentaram a equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil. A polícia também foi chamada, mas já era tarde pois a viatura da Guarda Municipal já estava danificada.

A ordem do secretário era abafar o caso, mas o pai de uma criança resolveu denunciar e nos enviou as imagens do estrago feito pelos alunos da escola NOTA 10, do prefeito Ivo Gomes. Apesar das buscas pelos infratores, ninguém foi detido. #educacaodomal





