ELEIÇÕES 2018: TSE autoriza novamente a presença do Exército em cinco cidades do Ceará

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, autorizou a presença de tropas federais no Ceará no Segundo Turno das eleições. A autorização foi confirmada na tarde desta terça-feira (23) atendendo novamente ao pedido do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE). Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte serão os Municípios cearenses que vão contar com tropas do Exército Brasileiro nas ruas a partir do próximo sábado (27), até o fim da votação, no domingo (28).





São cidades com mais de 100 mil eleitores e onde, segundo as autoridades, há riscos de incidentes de cunho eleitoral, como crimes de boca de urna, transporte irregular de eleitores, distribuição de propaganda e até compra de votos. No Primeiro Turno das eleições, várias ocorrências foram registradas pela Polícia Federal, com a prisão de 16 pessoas.





Para os trabalhos do próximo fim de semana, as tropas do Exército vão reunir cerca de 5 mil homens, e repetirem o plano colocado em prática na primeira votação. Patrulhas à pé e motorizadas estarão patrulhando as áreas mais propícias a incidentes e locais onde a insegurança pode inibir os cidadãos de irem até as secções eleitorais. O trabalho das Forças Armadas será um reforço ao plano da “Operação Eleições 2018” elaborado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), com a mobilização de efetivos das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense (Pefoce).