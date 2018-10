ELEITORA DE HADDAD CHAMA ELEITOR DE BOLSONARO DE "PRETO E POBRE" E É PRESA EM FLAGRANTE NO CÍCERO´S BAR; VÍDEO

Por volta das 02:00h da madrugada deste sábado (20), uma mulher (eleitora do Haddad) foi presa e flagrante por crime de Injúria Racial no restaurante "Cícero´s Bar", localizado no Centro de Sobral.









Prisão





Durante um show musical ao vivo no Cícero´s Bar, várias pessoas se expressavam politicamente, de forma pacífica, até que em um determinado momento, uma mulher se dirigiu a um cidadão que se expressava ser favorável ao candidato Jair Bolsonaro, e disse: "Preto e Pobre". Deu-se início a uma discussão, então a vítima acionou a Polícia Militar, que conduziu todos os envolvidos para a Delegacia Polícia Civil. A autoridade policial após ouvir todos os envolvidos, autuou a mulher em flagrante por crime de Injúria Racial.





Fonte: Sobral 24 horas