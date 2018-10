Em 72 horas, três crianças com idades entre 2 e 11 anos, foram vítimas de tiros e estão hospitalizadas em Fortaleza

Três crianças, com idades entre 2 e 11 anos, estão internadas na ala Pediátrica do Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), em Fortaleza, por terem sido baleadas. Dois dos casos ocorreram no interior do estado e o terceiro na Capital. Uma delas permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por ter recebido dois tiros no rosto.





O primeiro caso ocorreu na noite da última segunda-feira (8), quando um menino de apenas quatro anos foi atingido por uma bala perdida durante um tiroteio na cidade de Aracati, no Litoral Leste do Estado (a 149Km de Fortaleza).





O menino Guilherme Leandro Braga da Silva, 4 anos, estava na companhia de outras crianças na Areninha de Aracati, quando bandidos armados surgiram em uma motocicleta no local e passaram AA atirar contra um desafeto. No local, morreu o jovem Lidivânio da Rocha Silva, 27 anos. Já o pequeno Guilherme Leandro foi atingido por uma bala perdida. Em estado grave, foi transferido do hospital de Aracati para Fortaleza, sendo transportado em um helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer). Um suspeito do crime foi preso pelo BPRaio logo em seguida.





Menina e menino





Cerca de 24 horas depois, na noite de terça-feira (9), a pequena Maria Laura Diógenes, de apenas 2 anos e 2 meses de vida, foi atingida com dois tiros no rosto no momento em que pistoleiros mataram seu pai, Francisco Valdenes de Sousa Saldanha, 29 anos, na cidade de Jaguaribara (a 283Km de Fortaleza). A mãe da menina, Kátia Diógenes, também foi ferida pelos disparos, mas já recebeu alta médica em Fortaleza. A garota segue internada na UTI Pediátrica do IJF-Centro, onde deu entrada na madrugada de quarta-feira. Ela também foi transportada por uma aeronave da Ciopaer para a Capital.





No começo da tarde desta quarta-feira (10), um tiroteio ocorrido no bairro Conjunto São Cristóvão, no bairro Jangurussu (zona Sul de Fortaleza), deixou duas pessoas mortas, entre elas um adolescente. E um garoto de 11 anos foi baleado. Ele foi atendido, inicialmente, no “Frotinha” de Messejana e, logo em seguida, transferido em ambulância do Samu para o IJF. (Blog do Fernando Ribeiro)