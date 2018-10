Encontrado jovem de Itatira (CE) desaparecido em São Paulo após dizer nas redes sociais que seria morto

O drama de uma família de Itatira, no Sertão Central do Ceará, chegou ao fim. Segundo o site Itatira News, o jovem Jadson Pereira, de 20 anos, que estava desaparecido desde o inicio do mês em São Paulo foi encontrado na cidade paulista de Taubaté, no interior de São Paulo nesta quinta-feira (11). Ele afirmou em video divulgado por seus colegas de trabalho que estava bem e que já estava chegando. Ainda segundo o Itatira News, amigos de Jadson, que moram em Ubatuba, foram até Taubaté buscá-lo. "Alô mãe eu estou bem. E já estou chegando", disse o itatirense. Na foto acima, ele almoça em um restaurante com seus amigos de trabalho após ser encontrado.





O jovem Jadson Pereira de Sousa, foi visto pela ultima vez na Rodoviária do Tietê na capital paulista quando esperava um ônibus para retornar a Itatira. O jovem decidiu voltar ao Ceará no sábado (29), quando deixou a cidade Ubatuba, onde morava, e foi até a Rodoviária do Tietê onde iria pegar um ônibus no domingo (30) para retornar a Itatira. O rapaz, entretanto, acabou perdendo o ônibus e não passou mais informações sobre sua localização. Seu ultimo contato com a família foi através de uma postagem feita no seu perfil do Facebook na terça-feira (2) dizendo: "Mim perdoa mãe eles vão mim matar”.





Seu pai, Isac Gonçalves de Sousa, de 46 anos, estava muito abalado com o desaparecimento. "Meu filho não tem envolvimento com trafico nem é usuário de drogas. Meu filho é um sujeito honesto e trabalhador”, diz seu Isac. Sua mãe, Maria Elidia Pereira de Sousa, de 46 anos, vivia a base de remédios e não se alimentando depois que o filho desapareceu.





No quarto dia sem receber noticias, colegas de trabalho do cearense foram registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento. Após reportagens em vários canais e jornais da grande midia, o jovem de Itatira foi encontrado. Francisca Mirislena Pereira Sousa Ferreira, de 28 anos de idade, que é irmã do rapaz, busca viajar para São Paulo na quinta-feira (11) para procurar o jovem.





