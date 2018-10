UNINTA - Enfermagem realiza mais uma Cerimônia do Jaleco para discentes e familiares

Em comemoração ao início das atividades dos acadêmicos nos campos de estágios, o curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou na noite da terça-feira (02) a Cerimônia do Jaleco e Assinatura dos Termos de Estágio para a turma 48 do turno noite. O evento reuniu cerca de 160 pessoas, entre docentes, discentes e familiares.





O momento contou com a palestra sobre as normas do estágio com a Prof. Ma. Herminia Ponte e com homenagens aos pais e as professoras do curso, Profa. Dra. Lidyane Parente Arruda e Profa. Ma. Quiriane Maranhão Almeida.





O Coordenador do curso de Enfermagem, Prof. Me. Francisco Meykel Amancio Gomes, em sua fala, comentou sobre os objetivos do evento. “A cerimônia do Jaleco é uma celebração do momento em que os estudantes vão sair da sala de aula e serão inseridos nos campos de prática, irão vivenciar na pele o trabalho do enfermeiro e conseguir perceber como é a atuação do profissional no mercado de trabalho e na saúde local”, colocou.





Para compor a mesa estiveram presentes o coordenador do curso, Prof. Me. Meykel Amancio, a Pró Reitora Administrativa, Profa. Ma. Soraya Sá, a Diretora de Estágios, Profa. Ma. Claudenia Aguiar, o Assessor da Diretoria de Estágios, Prof. Montini Oliveira, a representante da Pró-Reitora de Ensino e Graduação, Profa. Esp. Ildiana de Azevedo, a representante do corpo docente e gestora de estágios da Enfermagem, Profa. Ma. Herminia Ponte e a representante dos discentes, Camila Rodrigues.