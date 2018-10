Estudantes do UNINTA participam de aula sobre Arquitetura Colonial e Barroca em Viçosa do Ceará

Os acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), participaram de aula de campo na Igreja Matriz da cidade de Viçosa – CE. A atividade foi ministrada pelo Prof. Me. Herbert Rocha, baseada na obra do arquiteto José Liberal de Castro, “Igreja Matriz de Viçosa do Ceará: arquitetura e pintura de forro” (2011).





Durante a visita, trabalhou-se com os estudantes aspectos da morfologia urbana que remontam ao tempo da missão da jesuítica da Ibiapaba iniciada no século XVII. Cada aluno subia ao púlpito para a leitura referenciada a cada um dos doze painéis do forro do altar mor.





De acordo com o Prof. Me. Herbert Rocha, “o autor busca referências morfológicas do singelo templo viçosense nas principais obras inacianas: a igreja de Il Gesú em Roma, São Roque em Lisboa e NS das Graças em Olinda. Ao tratar dos interiores da arquitetura setecentista, Liberal desvendou o significado das pinturas do forro do altar mor, através da obra do italiano Cesare Ripa”, declarou.





Ainda segundo o professor, o forro conta com 12 painéis que retratam as 7 virtudes (três teologais e quatro cardeais) e os 5 sentidos humanos. O elo entre estes temas sensoriais e aqueles morais era a virtude da Temperança, que freia os Sentidos.