EUA: menino põe envelope com mais de US$ 1.000 em triturador

Pais foram surpreendidos com as notas picadas dentro do reservatório da máquina. Reação foi de risos e lágrimas.

Uma família do estado americano de Utah revelou que seu filho de 2 anos destruiu numa máquina de triturar papel um envelope contendo mais de US$ 1 mil (mais de R$ 3.800) em dinheiro, valor com o qual pagariam ingressos da temporada de futebol americano.





Ben e Jackee Belnap, de Salt Lake City, haviam economizado cerca de um ano para pagar os ingressos para a temporada de futebol do time da Universidade de Utah.





Eles guardavam o dinheiro "trancado em um arquivo até que fosse hora de pagar os pais (de Ben, que compraram os ingressos). Nós então o colocamos em um envelope".





Mas no fim de semana, o envelope desapareceu, disse o casal. Eles revistaram a casa, procuraram até mesmo no lixo. Logo descobriram que seu filho de 2 anos, Leo, havia destruído o dinheiro com um triturador. O menino já havia usado a máquina anteriormente, com supervisão.





A reação inicial do casal foi rir, mas depois vieram algumas lágrimas. "Começamos a rir. Ficamos confusos de que isso pudesse ter acontecido", disse Ben. "Eu chorei por um minuto. Você não pode dizer que nós apenas rimos," Jackee corrige, com um sorriso.





A família pode não ter perdido o dinheiro para sempre: o casal disse a uma emissora local que um escritório do governo especializado em dinheiro danificado pode substituir o valor.





O Escritório de Gravura e Impressão do Departamento do Tesouro dos EUA pode ajudar pessoas que tenham dinheiro com defeitos como queimaduras ou rasgos. O processo leva entre seis meses e três anos, diz o site do departamento.





Mesmo assim, Leo está proibido de usar o triturador por enquanto, disse Jackee.





Fonte: G1