Eunício Oliveira articula aprovação de empréstimo de R$ 190 milhões para Sobral

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), cumpriu o que prometeu ao prefeito de Sobral, Ivo Gomes, e conseguiu aprovar empréstimo de R$ 190 milhões para o município. A canetada foi dada ontem.





“Honrando nosso compromisso com o prefeito Ivo Gomes e o povo sobralense, aprovamos empréstimo externo de R$ 190 milhões para Sobral no Plenário do Senado. Os recursos serão empregados no programa Prodesol, que beneficiará os moradores da cidade com obras de saneamento, abastecimento d’água, mobilidade urbana e também a requalificação de áreas urbanas. Ações que vão levar dignidade e qualidade de vida aos que mais precisam”, disse Eunício no Instagram.





Confira documento:

(Cearanews7)