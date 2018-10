Fundador da facção criminosa GDE, 'Marquim Chinês' é preso após investigação

O traficante era o responsável por trazer 100 kg de cocaína para ser distribuído entre as altas lideranças da organização.





Marcos da Silva Pereira, conhecido como "Marquim Chinês" e apontado como um dos fundadores da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), foi preso após uma investigação da Polícia Civil. "Marquim" foi capturado em Caucaia no dia 19 de setembro, mas a informação foi divulgada apenas nesta segunda-feira pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

"Marquim Chinês" (esq.), distribuía drogas para lideranças da facção. Já o papel de "Dedé" (dir.) na organização ainda é investigadoFoto: Divulgação





A investigação também levou posteriormente à captura de outro traficante, Marcos André Silva Ferreira, conhecido como "Dedé", que atuava na venda de drogas e foi detido numa academia de ginástica de luxo na Aldeota, em Fortaleza.





Ele [Marquim Chinês] traz em torno de 100 kg de cocaína para ser distribuído entre as altas lideranças dessa facção local





De acordo com a Polícia Civil, "Marquim Chinês" era um dos grandes fornecedores de cocaína para a liderança da facção criminosa. Já o papel de "Dedé" na organização ainda está sendo apurado.





A ligação dos dois com a facção GDE não foi informada oficialmente, mas foi confirmada à reportagem por fontes da Polícia.





100 quilos de cocaína distribuídos para facção





Segundo o delegado titular da Draco, Harley Filho, "Marquim" era o responsável por trazer grandes quantidades de drogas para abastecer a facção. "Marquim Chinês é um dos fundadores de uma facção local, apontado como um dos grandes fornecedores de cocaína para o estado do Ceará. Informes prelimirares apontaram que ele traz em torno de 100 kg de cocaína para ser distribuído entre as altas lideranças dessa facção local", confirmou. "A área de atuação dele é na Praia do Futuro, Vicente Pinzón, Mucuripe, Meireles e Aldeota", completou o delegado.





A investigação que levou à captura dos traficantes durou dois meses. O primeiro contato visual com os dois foi em uma padaria no dia 19 de setembro. A Polícia perseguiu os dois e conseguiu prender Marcos da Silva Pereira. Já Marcos André conseguiu fugir e só foi preso no dia 10 de outubro.





Traficante tinha carros de luxo e procuração de mandante da chacina das Cajazeiras





"Dedé", com apenas 24 anos de idade, comprou um HB20 em abril no valor de R$ 40 mil. Em junho, comprou um Corolla e, depois, um Toyota Hilux blindado. No apartamento dele foi encontrado uma procuração no nome do Auricelio Sousa Freitas, conhecido como "celinho" e um dos mandantes da chacina do Forró do Gago, no bairro Cajazeiras. A Polícia está investigando pra saber qual a ligação de Aurélio com os dois.









Perfil dos presos





Marcos André Silva Ferreira tem 24 anos de idade. Ele morava em um prédio de luxo na Avenida Beira-mar e frequentava muitas festas no Estado. No apartamento dele foram encontrados 3 veículos de luxo e cerca de R$ 5 mil em espécie.





Marcos da Silva Pereira tem 39 anos de idade. No ato da prisão ele conseguiu quebrar o aparelho celular. Com ele estava uma quantia de quase R$ 19 mil em espécie.





Fonte: Diário do Nordeste