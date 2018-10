GAROTO DE 12 ANOS MORRE VÍTIMA DE DISPARO ACIDENTAL DE ESPINGARDA SOCADEIRA EM VIÇOSA DO CEARÁ

Um garoto de apenas 12 anos, morreu vítima de um disparo acidental causado por uma espingarda socadeira. O fato ocorreu na manhã deste sábado (13), na localidade de Pirapora, na zona rural de Viçosa do Ceará. De acordo com informações repassadas pela PM, o menino estaria caçando e ao descer de uma pedra com a arma em volta do pescoço acabou sofrendo o disparo acidental que atingiu o peito.





O garoto foi identificado como Rodrigo Lopes da Silva, residente no Sítio dos Pereira, na zona rural do município, o qual ainda foi socorrido para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu.





Uma equipe do Instituto de Criminalística esteve no local e removeu o corpo ao IML de Sobral.





(Ibiapaba 24 horas)