Guerra de facções deixa mais 14 mortos no Ceará nas últimas 24 horas

Mais 14 pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas em decorrência da guerra entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV) no Ceará. Foram cinco mortes nas ruas de Fortaleza, duas na Região Metropolitana e mais seis crimes de morte no interior. Entre os registros, estão dois casos de duplos homicídios. Ninguém foi preso.





Era por volta de 7 horas desta terça-feira (2), quando a Polícia registrou um duplo homicídio no Município de Morrinhos, na região do Vale do Acaraú (198Km de Fortaleza). Dois jovens que seguiam de casa para a escola foram executados a tiros por três homens que ocuparam um veículo modelo Siena, preto. O duplo assassinato aconteceu numa estrada do bairro São Luiz. As vítimas foram identificadas como Júlio César de Sousa Faustino, 18 anos; e o adolescente Francisco Jones Vieira Mota, 17.





Outro duplo homicídio ocorreu em Fortaleza, por volta de 18h50 na Rua Taquari, no limite dos bairros Bonsucesso e Granja Portugal, no Grande Bom Jardim, zona Sul de Fortaleza. Dois jovens foram mortos a tiros durante o tiroteio. Policiais militares foram ao local do crime, mas não conseguiram obter pistas concretas dos atiradores.





Mulher fuzilada





Mais cedo, por volta de 15h35, uma jovem de 26 anos foi executada sumariamente com vários tiros de pistola na porta de casa, na Rua 118 do bairro Conjunto Timbó, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Laynara Sousa da Silva estava ameaçada de morte pelo ex-marido e já havia sido testemunha de dois homicídios. O marido está preso e ela revelava aos parentes que vinha sendo ameaçada por bandidos. Foi a segunda mulher morta em apenas dois dias de outubro.





Também ontem, foram registrados mais três assassinatos em Fortaleza. O primeiro às 11h13 no bairro Ancuri. O segundo, por volta de 13h41, no Passaré. E o terceiro aconteceu por volta às 15h8, na Granja Lisboa.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), duas pessoas foram assassinadas em Maracanaú. O primeiro caso às 15h35, que vitimou a jovem Laynara Sousa da Silva, no Conjunto Timbó; e o segundo às 17h54.





Sertão





Além do duplo homicídio em Morrinhos, os Comandos de Policiamento do Interior (CPIs Norte e Sul), fizeram o registro de outros quatro assassinatos nos Municípios de Baturité (às 19h20), Groaíras (20h34), Jaguaretama (21h30) e Juazeiro do Norte (22h13).





Em Juazeiro do Norte, no Cariri, região Sul do estado (528Km de Fortaleza), o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no fim da noite (23h13) em um matagal próximo ao Conjunto São Sebastião II, um condomínio residencial do programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, localizado no bairro Brejo Seco. A vítima foi morta a tiros.





Moradores disseram que três homens entraram no matagal. Em seguida, foram ouvidos vários estampidos e, logo, depois, apenas dois homens saíram do local. A Polícia Militar foi acionada e, rapidamente, o cadáver encontrado. Os suspeitos estão foragidos.





Crime hoje





No começo da manhã de hoje (3), o corpo de um homem foi assassinado foi encontrado na zona rural do Município de Paracuru, no litoral Oeste do estado (100Km de Fortaleza). A vítima, identificada apenas por Breno, foi executada com vários tiros, provavelmente, durante a madrugada. (Blog Fernando Ribeiro)