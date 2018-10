Homem de confiança de Ivo Gomes é preso por agressão contra mulher em Sobral

Leorny Mendes trabalha na Secretaria de Obras da gestão do FG.

O prefeito de Sobra, Ivo Gomes (PDT), tem um homem de confiança chamado Leorny Mendes, que trabalha na Secretaria de Obras do Município. Ele foi preso hoje (17) após agredir uma mulher — na cidade, todos sabiam que ele era acostumado a isso.





Leorny Mendes é sobrinho do ex-vereador Ismerino Mendes. Recebeu voz de prisão em flagrante dentro da delegacia, no momento que tentava intimidar com ameaças sua ex-namorada. Além de descumprir uma medida protetiva de urgência, Mendes ainda desacatou as policiais no momento da prisão.





“Eu não sei mais o que fazer, deixei o meu emprego e agora estou em tratamento psicológico junto com meu filho, por tudo que passei com ele”, contou sua ex. A jovem contou ainda que Leorny Mendes tem o histórico de agredir fisicamente todas as suas ex-companheiras (print), que já chegou a pular o muro de sua residência de madrugada sem sua autorização e que era constantemente ameaçada até mesmo no local de trabalho, nos corredores da prefeitura municipal de Sobral.





Confira





Em tempo





Leorny estava seguindo a sua vítima dirigindo um carro da Secretaria de Obras da Prefeitura. Apesar de se tratar de um problema particular, ele estava sendo acompanhado pelo procurador do Município, Kelson Albuquerque.





Em tempo II





O agressor de mulheres está preso preventivamente conforme manda a medida protetiva e deverá ser encaminhado ao presídio com base na Lei Maria da Penha.





Carro usado por Leorny: