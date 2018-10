Homem é executado a tiros no distrito de Sangradouro, em Santa Quitéria

Um homem foi morto a tiros na manhã deste domingo (21), no distrito de Sangradouro, município de Santa Quitéria.

Wilton de Sousa Cavalcante, 35, residente no bairro Empréstimos, na cidade de Varjota, foi surpreendido por Carlos André Cavalcante de Morais, vulgo Casinha, 41, também residente naquela cidade, que lhe efetuou dois disparos, atingindo nas costas e na cabeça.





A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Varjota e no momento que seria transferido para Sobral, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





Após o crime, Casinha fugiu, tomando rumo ignorado. A Polícia Militar permanece nas buscas pela região no intuito de localizá-lo e capturá-lo. As motivações do caso ainda são desconhecidas.





Fonte: A Voz de Santa Quitéria