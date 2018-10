Homem é preso com quase 200 kg de maconha em caminhonete, em Senador Pompeu

O cheiro da droga chamou a atenção dos policiais; o suspeito não tinha antecedentes criminais.

Quase 200 kg de maconha são apreendidos em caminhonete, em Senador Pompeu.

Um homem foi preso com quase 200 kg de maconha escondidos em um fundo falso de um veículo, em Senador Pompeu, no Ceará, na madrugada deste sábado (13). De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o comportamento do motorista e o cheiro forte no veículo alertaram a polícia, que realizou a abordagem no km 254 da CE 060, e encontrou a droga.

O veículo, uma caminhonete com placas do Rio Grande do Norte, estava carregado com cadeiras na parte traseira. Segundo a Secretaria de Segurança, ao todo, 183,3 kg de maconha já embalada para comercialização foram encontrados. A polícia também encontrou uma quantia em dinheiro e sete relógios sem notas fiscais.

O motorista confessou à polícia ter comprado a droga no Distrito Federal, e estava levando para a Paraíba, em direção à sua cidade natal, Uraúna.





O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Senador Pompeu, onde vai ser realizado o procedimento de flagrante. Ele não possuía antecedentes criminais.





Fonte: Quixeramobim News