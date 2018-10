IFCE oferece mais de 2 mil vagas em cursos técnicos

Para o Edital nº 27, as inscrições ocorrerão de 13 a 26 de novembro; no caso do Edital nº 28, o período de inscrições vai de 13 a 30 de novembro.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) vai lançar nos próximos dias dois editais de cursos técnicos gratuitos. Ao todo, serão 2.205 vagas nos campi de Acopiara, Baturité, Boa Viagem, Canindé, Cedro, Crateús, Crato, Guaramiranga, Iguatu, Jaguaribe, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Maranguape, Paracuru, Pecém, Quixadá e Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá e Umirim, em várias áreas do conhecimento.





Para o Edital nº 27, as inscrições ocorrerão de 13 a 26 de novembro; no caso do Edital nº 28, o período de inscrições vai de 13 a 30 de novembro.





As oportunidades estão divididas nas seguintes modalidades: concomitante (tipo de curso em que o aluno faz o curso técnico no IFCE e o ensino médio tradicional em outra instituição), integrados (o aluno cursa o ensino médio e a parte técnica ao mesmo tempo no IFCE) e subsequentes – este último tipo é voltado para quem já terminou o ensino médio e fará apenas o curso técnico no Instituto.