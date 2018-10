Um acidente de trânsito com vítima fatal foi registrado na tarde desta sexta-feira (5), por volta das 16:00h, na zona rural do Município de Groaíras, na localidade de "Lagoa das Bestas".





Um jovem identificado por Edson, perdeu o controle da motocicleta que conduzia, colidiu com uma carnaubeira e morreu no local do sinistro.





Fonte: Sobral 24 horas