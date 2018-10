Jovem planeja atacar carreata dos apoiadores de Bolsonaro em Sobral

Evento está marcado para acontecer amanhã.

O jovem Josué H. Lino, que segundo seu perfil no Facebook tem 28 anos, usou a rede social para disseminar ódio contra os apoiadores do candidato ao Planalto Jair Bolsonaro (PSL). Tudo porque está marcada uma carreata, amanhã (26), em prol do presidenciável.





“Galera tão planeja fazer passeata do bolsolixo essa semana aqui em Sobral… Já comprei minhas bombas e meu balões de mijo pra jogar nesses tosco.kkkkkkk”, escreveu Josué.





Confira o print da postagem:





Em tempo





A Polícia Federal (PF) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já foram acionados para agir contra a ameaça.