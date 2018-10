LAMENTÁVEL! JOVEM PEDINTE É ASSASSINADO COM VÁRIAS FACADAS EM SOBRAL

Por volta das 15:30h desta segunda-feira, dia 22, foi registrado mais um homicídio na cidade de Sobral.





A vítima foi um menor pedinte identificado pelo apelido de "Bicudim", pedia dinheiro na Av. Senador Fernandes Távora, no semáforo que dá acesso ao bairro Dom Expedito.





O jovem sofreu várias lesões a faca, foi socorrido pela ambulância do SAMU para o Hospital Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



O jovem é natural da cidade de Forquilha e tinha familiares no Parque Santo Antônio, em Sobral



O crime aconteceu no bairro Dom Expedito.



84 homicídios dolosos já foram registrados no corrente ano em Sobral.





A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do crime.