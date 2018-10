LAMENTÁVEL! MORRE NO HOSPITAL SANTA CASA HOMEM FERIDO A BALA NO BAIRRO PADRE PALHANO

Morreu na manhã deste domingo, dia 21, por volta das 10:00h, no hospital Santa Casa, homem ferido a bala no início da noite de ontem (20), no bairro Padre Palhano.





A vítima foi baleada e socorrida por uma Equipe do SAMU para o hospital Santa Casa, vinda a falecer na manhã deste domingo.





A vítima foi identificada como Evandro de Sousa Lima, 28 anos.





A violência no Município de Sobral já contabiliza 83 homicídios dolosos no corrente ano.





Fonte: Sobral 24 horas