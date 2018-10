LAMENTÁVEL! Torcedor sai de casa para comemorar centenário do "Leão" e acaba torturado até a morte

Um torcedor do Fortaleza Esporte Clube foi torturado e morto na madrugada desta sexta-feira (19), em Fortaleza. O corpo do rapaz foi encontrado no começo da manhã em um terreno baldio no bairro Vila União. A família informou à Polícia que ele havia saído de casa na noite de quinta-feira para ir participar das comemorações do centenário do clube de futebol e desapareceu.





O corpo do jovem identificado como Matheus Alexsandro Silva de Sousa, que tinha 19 anos, foi encontrado por populares no terreno baldio. A Polícia Militar foi acionada através do telefone 190 e duas patrulhas compareceram ao local do achado de cadáver. A cena Dio crime foi isolada e preservada até achegada das equipes da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Segundo constataram os peritos da Pefoce que atenderam à ocorrência, o corpo de Alexsandro apresentava marcas de espancamento. Provavelmente, ele foi torturado antes de ser executado pelos assassinos. Os familiares foram notificados do crime no começo da manhã, quando o corpo do rapaz foi devidamente identificado pelas autoridades da Segurança Pública.





Comemorar





Os familiares confirmaram a versão de que ele havia saído de casa para ir ao bairro Pici, para participar dos festejos de 100 anos de existência do “Tricolor de Aço” e não deu mais notícias. A Polícia confirma que o rapaz tinha envolvimento com drogas.





O corpo de Alexsandro foi encaminhado à Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Pefoce e será examinado pelos legistas ainda na manhã desta sexta-feira. Em seguida, liberado para sepultamento. (Blog do Fernando Ribeiro)